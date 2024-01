Almeno quattro persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite in uno scontro tra due treni avvenuto sull’isola indonesiana di Giava. Lo ha reso noto la polizia. L’incidente è avvenuto alle 6:30 ora locale vicino alle risaie di Cicalengka, nella provincia di Giava Occidentale, a circa 500 metri dalla stazione ferroviaria. Numerose carrozze si sono ribaltate.

“Abbiamo identificato una delle vittime come lo steward del treno Turangga. Gli altri non sono stati identificati”, ha detto Ayen Hanepi, portavoce dell’operatore ferroviario Pt Kai spiegando che la collisione ha coinvolto il treno Turangga – una linea intraurbana che va da Surabaya, nell’est di Giava, alla città di Bandung – e un treno locale.

Il Turangga trasportava 287 passeggeri, mentre 191 persone erano a bordo della linea locale di pendolari. Tutti i passeggeri sono stati evacuati mentre i feriti sono stati portati in un ospedale locale, ha detto il portavoce della polizia provinciale Ibrahim Tompo.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, i soccorritori hanno evacuato tutti i passeggeri e stanno lavorando per rimuovere i treni e ripristinare il servizio.