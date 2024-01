“Non abbiamo allentato i poteri di controllo, sulla questione morale ho risposto caso per caso, non ho altro da dire fino a quando avremo ulteriori elementi. Non penso che ci sia una questione morale attualmente. Ogni caso va valutato singolarmente”. Lo ha detto Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera, rispondendo alla domanda della giornalista Paola Zanca de il Fatto Quotidiano, che aveva citato i casi di Andrea Delmastro, Daniela Santanchè e Vittorio Sgarbi. “Conte dice che devo fare dimettere persone raggiunte da avvisi di garanzia? Non è una novità, loro hanno sempre chiesto le dimissioni di chi ha un avviso di garanzia, tranne che per loro, per Raggi, per lo stesso Conte, per Grillo cui Conte ha espresso solidarietà” ha concluso Meloni.