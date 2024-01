In un recente discorso, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha fatto luce sulle notevoli sfide alla sicurezza che Israele sta attualmente affrontando. Sorprendentemente, Israele si trova sotto attacco su sette fronti: Gaza, Libano, Siria, Cisgiordania, Iraq, Yemen e Iran. Gallant afferma che affrontare questo attacco su più fronti non è meramente incidentale ma è considerata una strategia necessaria per garantire la sicurezza di Israele in una regione piena di insidie.

Il conflitto in corso a Gaza si è già diffuso, spingendo Israele ad ampliare la propria attenzione strategica per affrontare potenziali minacce provenienti dall’estero. Regioni come il Libano, la Siria e specifici obiettivi iraniani sono ora sotto un attento esame. Il recente assassinio di una figura chiave nel Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane sottolinea ulteriormente l’intensità di questa situazione in espansione. Sembra che le operazioni di intelligence mirate contro individui percepiti come minacce significative alla sicurezza di Israele facciano parte di una strategia più ampia per affermare il controllo sulle sfide regionali.

Questa nuova fase introduce un livello di complessità e di rischio che si estende oltre i confini di Israele, colpendo l’intera regione. Di particolare preoccupazione è la questione del Mar Rosso, con il coinvolgimento degli Houthi, che ha attirato l’attenzione internazionale. La prospettiva di formare una coalizione internazionale per assistere Israele nel contrastare queste diverse minacce si fa più forte, soprattutto considerando le più ampie ramificazioni sul commercio globale e sull’instabilità del sistema di navigazione in numerosi paesi.

Sebbene affrontare minacce su più fronti sia innegabilmente scoraggiante, l’approccio di Israele sembra allinearsi con una dottrina militare che anticipa e prepara scenari così sfaccettati. Precedenti esercitazioni congiunte ed esercitazioni di addestramento con partner strategici, come gli Stati Uniti, hanno equipaggiato specificamente le forze israeliane per rispondere efficacemente a situazioni che coinvolgono fronti aperti e diverse regioni. Con il graduale allentamento del conflitto di Gaza, questa congiuntura potrebbe essere strategicamente opportuna per Israele per affrontare in modo proattivo i rischi provenienti dall’estero.

Allo stesso tempo, la situazione a Gaza rimane una crisi umanitaria persistente e profondamente preoccupante. I danni ingenti alle infrastrutture hanno reso la regione praticamente inabitabile. È incoraggiante che emergano proposte per affrontare questa crisi, coinvolgendo tecnocrati, governi e collaborazione internazionale. Queste soluzioni in evoluzione stanno diventando non solo realistiche ma essenziali per promuovere la stabilità e affrontare la difficile situazione della popolazione colpita.

Al di là delle preoccupazioni immediate sulla sicurezza, le considerazioni di sicurezza nazionale di Israele si estendono alla situazione in Siria e agli intricati collegamenti tra Teheran e Beirut. Interrompere il flusso di armi, denaro e combattenti tra queste regioni è ritenuto cruciale nella strategia generale volta a mitigare i rischi e garantire la sicurezza a lungo termine di Israele. L’adozione di un approccio su sette fronti, sebbene complessa, riflette uno sforzo globale per salvaguardare il Paese nel contesto dell’evoluzione delle dinamiche regionali.

Con l’intensificarsi dei conflitti nella regione, il loro impatto di vasta portata si estende a varie nazioni. È imperativo per tutti i paesi della regione, dai paesi del Golfo alla Giordania, sviluppare una strategia di sicurezza nazionale ben articolata in grado di anticipare ed affrontare efficacemente le potenziali conseguenze. Per la Giordania, in particolare, è sempre più cruciale concentrarsi sulla protezione dei propri confini. La natura in evoluzione di questo conflitto, che si estende oltre Gaza, soprattutto a causa dell’escalation in Cisgiordania, sottolinea l’urgente necessità di uno sviluppo regionale e di un maggiore coordinamento con gli alleati internazionali per una gestione proattiva del conflitto.