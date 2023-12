Pubblichiamo l’ordinanza integrale con gui il Gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Tommaso Verdini. Se l’emendamento Costa dovesse diventare legge questo documento, così come tutte le future ordinanze, non potrebbe essere più a disposizione dei giornalisti e dei cittadini, se non dopo la conclusione delle indagini preliminari. Il Fatto Quotidiano ha già annunciato – e rinnova – l’intenzione di fare obiezione di coscienza contro questa norma.