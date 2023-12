Scontro sulle concessioni balneari alla Camera dei deputati tra opposizione e maggioranza. “Siete riusciti con un gioco di prestigio ad aumentare di 3mila chilometri la lunghezza delle coste italiane” ha detto Angelo Bonelli di Avs, “nemmeno Mago Merlino. È da irresponsabili, volete privatizzare e cementificare le ultime tratte libere della nostra Penisola per favorire gli imprenditori alla Santanché e alla Briatore che pagano 10mila euro all’anno e fanno 20 milioni di incassi”. “Con quale faccia questo centrodestra si definisce paladino dell’impresa” ha attaccato Riccardo Ricciardi del M5s, “quando difendete i privilegi delle lobby e delle corporazioni, come quella dei balneari. È assurdo che siamo noi a dovervi dire come funziona il libero mercato”.