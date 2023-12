Piccolo incidente per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante i saluti di fine anno con i dipendenti regionali nell’Auditorium della Regione al Centro direzionale di Napoli. Al momento del brindisi il governatore campano si è alzato per prendere il bicchiere appena riempito di spumante, ma nel sedersi non ha trovato la sedia che era stata appena spostata da un membro del cerimoniale ed è caduto a terra. Nulla di grave, ha assicurato lo stesso De Luca, prontamente aiutato a rialzarsi dai suoi collaboratori. “Sono stati i ‘portasecce'”, ha detto sorridendo al microfono subito dopo, prima di procedere al brindisi.