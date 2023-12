Alle Europee un’alleanza “popolari, liberali, conservatori” va bene ma “non possiamo fare alleanze con partiti di cui non condividiamo i valori”. “Non possiamo fare alleanze con chi dice no alla Nato e no all’Europa”. Così il vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “Esiste una differenza abissale tra Afd e Le Pen e Forza Italia, il problema non è la Lega”, insiste Tajani, sottolineando che l’appartenenza a diverse famiglie europee c’è sempre stata.