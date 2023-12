Si chiamava Domenico Buonamico il ragazzo di 22 anni trovato morto la sera del 26 dicembre nella sua abitazione in provincia di Bari. La polizia era stata allertata dagli amici che, non vedendolo ad un appuntamento e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, solo a casa dalla sera precedente, si sono preoccupati. Il corpo è stato trovato dai carabinieri e dai vigili del fuoco che sono intervenuti.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri: non si conoscono ancora le cause del decesso ed è stata disposta l’autopsia anche per risalire al momento della morte. Le ipotesi più probabili sono che si tratti di un malore o di una caduta accidentale che sono stati fatali.