“I messaggi arrivati dalla Russia in questi due anni sono stati contraddittori. Fin quando non sento Putin dire che vuole una tregua, che vuole cessare il fuoco, non ci credo. Più che annunciarlo, vorrei che ci fossero 24 ore prima, o 48 o 72 ore senza che i missili cadano sulla testa dei civili e dei militari ucraini. Come direbbe Boskov, credo in una tregua quando non cadranno le bombe”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto commentando, nel corso della sua visita al contingente italiano a Camp Adazi, in Lettonia, le notizie di stampa circa un interesse del presidente russo ad un cessate il fuoco. E sulla situazione nel Mar Rosso commenta: “Ho espresso le mie preoccupazioni due settimane fa e purtroppo si stanno rivelando esatte: le navi non passano più nel Mar Rosso, quindi aumentano i costi perché devono fare il giro dell’Africa e poi tutto arriva, purtroppo, nella borsa della spesa e nel conto energetico”.