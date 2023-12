Nel video diffuso dalla polizia di Pesaro e Urbino, la fuga di un’auto che ha forzato un posto di blocco a Fano, lungo la statale 16. Dopo aver intimato l’alt, il conducente ha simulato la manovra di arresto per poi riprendere la marcia in direzione di Pesaro. L’uomo ha iniziato a guidare a velocità elevatissima, anche contromano, noncurante dei veicoli che incrociava, mettendo in serio pericolo l’incolumità sua e degli alti automobilisti.

Intercettato da un altro equipaggio della squadra volante che ha provato a barrargli la strada, ha speronato il veicolo di servizio e ha continuato la folle corsa verso la città. Costantemente inseguito, il veicolo in fuga, ha terminato la corsa su alcune auto in sosta e sui pali di delimitazione della carreggiata.

Dall’auto è sceso il conducente che, con in mano un grosso borsone, si è dato alla fuga a piedi lasciando all’interno dell’auto una donna. La coppia di origine nordafricana, anche grazie all’intervento di un passante che aveva notato la scena, è stata tratta in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione al fine di spaccio di hashish. Nel borsone sono ne stati trovati 5 chili divisi in 50 panetti.