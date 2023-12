Un cittadino decide di cancellare le svastiche sui muri della propria città, ma viene denunciato per imbrattamento. È successo a Massa, dove Dario Buffa, “reo” di aver coperto i simboli nazisti disegnati di alcuni edifici, rischia una sanzione di trecento euro e fino a sei mesi di reclusione. Ma il suo gesto, e la conseguente denuncia in Questura, hanno fatto scattare un presidio in città per sensibilizzare i cittadini sul tema e sull’episodio.

La vicenda è stata ricostruita da Il Tirreno: “Io a vedere nella mia città, medaglia d’oro alla Resistenza, tutte quelle svastiche non ce la facevo. Sono andato nel parcheggio del mercato coperto e ci ho disegnato sopra delle X, per cancellare quei simboli. Sono stato chiamato in Questura: mi hanno denunciato per imbrattamento di spazi pubblici”, ha raccontato Buffa.

“Io non ho fatto nulla di nascosto, sono andato a coprire, camuffare quelle svastiche, a volto coperto, alle quattro del pomeriggio, quando c’era ancora la gente a passeggio. Mi è stato detto che sarà denunciato anche chi le ha fatte, quelle svastiche. Ecco a me sembra una cosa completamente diversa. Marchiare gli spazi pubblici con delle svastiche è un’altra cosa. Ha un valore molto diverso e preoccupante“, denuncia.