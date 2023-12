Un forte vento di foehn sta colpendo il Piemonte in queste ultime ore. Le raffiche nella notte tra giovedì 21 dicembre e venerdì 22 hanno causato diversi danni nei comuni della zona a nord di Torino e nel Canavese. A Favria sono caduti diversi rami e alberi e così cittadini e operai si sono messi al lavoro per ripulire le strade e mettere in sicurezza i tetti danneggiati.

A Villanova Canavese il vento ha scoperchiato il tetto di un palazzo: l’area dell’edificio è stata transennata e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e tecnici del comune.