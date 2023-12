Continuano, come prevedibile, le polemiche sulla decisione del Parlamento di non approvare la ratifica della riforma del Mes, il cosiddetto fondo salva stati europei, che, nella sua nuova versione ambirebbe ad assumere un ruolo anche nella risoluzione di crisi bancarie. Al di la del merito della riforma i dati politici sono la spaccatura della maggioranza e che l’Italia è l’unico paese Ue ad aver detto no alla ratifica e ciò blocca la nuova versione del Mes anche per gli altri paesi europei. Una condizione che porta molti osservatori a stigmatizzare il comportamento italiano paventando il rischio di “ritorsioni” europee. “Non mi pare” ci sia un rischio di isolamento dell’Italia a Bruxelles, afferma però oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, tra gli “sconfitti” di questa vicenda. “È più importante la Costituzione europea o la riforma del Mes? È più importante la prima” e “la Francia e l’Olanda hanno bocciato la Costituzione europea e non mi pare che siano additate o nemiche dell’Europa, quindi nessuna ricaduta” nei rapporti con l’Europa “e non mi pare siano isolate”, ha aggiunto Tajani. “Noi siamo favorevoli, apportando delle correzioni, al Mes e quello che diciamo ora lo abbiamo sempre detto: da parte nostra” come Forza Italia “c’è sempre stata coerenza. Avevamo delle perplessità ma proprio per dare un segnale di disponibilità all’Europa Forza Italia si e astenuta, non ha votato contro nonostante le perplessità. Lo abbiamo detto ai nostri alleati” di governo. “Le nostre critiche al Mes sono europeiste, non sono sovraniste”, ha concluso il ministro.

“Sul Mes che ci fossero problemi era noto a tutti. Abbiamo fatto un passo in avanti sul Patto di Stabilità, ma le sfide in Europa sono ben altre. Non è che l’Europa ha sempre ragione“. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che aggiunge- “Tutto si può migliorare, anche il Mes”. Ai cronisti che gli chiedevano se sul Mes ci fosse stato uno strappo con l’Europa, ha risposto di “no”.

“Come dare stabilità ai debiti sovrani della Stato ha diversi tipi di risposte e non solo una. Io non penso che sia quella utilizzata in Grecia“, commenta il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Bisogna in qualche modo tenere insieme la necessità di dare stabilità a qualunque Stato con la sovranità che qualunque Stato dispone“, ha proseguito. “È iniziato un ragionamento che va avanti da anni che riguarda gli equilibri finanziari in Europa ed il Mes non è una cosa ma fa parte dell’intero sistema”, ha aggiunto. “Come si intende modificare il Mes? Al momento non c’è questa discussione. Non è che l’Italia prende e modifica un trattato internazionale. Abbiamo sempre detto che questa modifica a noi non sembrava molto utile, non sembrava molto utile a nessuno, quindi…Vediamo se adesso con questa occasione lo renderemo diverso” dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari alludendo all’ipotesi che un testo della riforma modificato possa essere sottoposto ad un’altra votazione.

Sconfortato l’ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi che in un’intervista a Repubblica nota che “In politica esiste anche la follia. Ho sempre pensato che il balletto di dichiarazioni sul Mes sarebbe terminato in un nulla di fatto, convinto com’ero, e come sono, che a una scommessa a perdita zero non abbia alcun senso dire no. Perché quello è, in sintesi, il voto sul Mes. Ratificarlo non significa utilizzarlo. Se però l’Italia ha scelto di bocciarlo, unica in Europa, siamo davanti a una scelta assurda”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, rivendica la coerenza del movimento sul tema e critica il via libera dato al nuovo patto di Stabilità. Secondo Luigi Marattin di Italia Viva il no alla ratifica è una ritorsione contro Germania e Francia e aggiunge “Quello della maggioranza sulla ratifica del Mes è un comportamento da adolescenti, da classe dirigente che non si rende conto della gravità di quello che sta facendo”.

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini parla di “Una schizofrenia tutta politica, mentre noi abbiamo bisogno di costruire davvero un’Europa e abbiamo bisogno che l’Italia giochi un ruolo per costruire un’Europa diversa. Io penso che ci sia un po’ di schizofrenia in questo governo, perché il Patto che è stato raggiunto per noi non è quello che serve, per noi bisogna superare l’austerità. Per noi bisogna uscire dall’austerità e fare quello che è stato fatto di fronte al Covid con il Pnrr, con l’idea di avere ammortizzatori sociali europei, con l’idea di avere un fisco europeo. È questa la strada da percorrere. Quindi trovo singolare che il governo si beva il Patto e poi si inventi di non votare il Mes” ha concluso Landini.