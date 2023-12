A 93 anni subisce un tentativo di rapina, ma reagisce e riesce a colpire e disarmare il malintenzionato. È accaduto a Milano, e il protagonista è un grande campione della storia della scherma italiana. Attilio Fini è stato sciabolatore ed è a tutt’oggi il c.t. italiano più vincente della storia: in carica dal 1973 al 1994, ha vinto più di 450 medaglie, e ora scherza raccontando la sua disavventura e la sua ancora ottima forma fisica. “Soprattutto il tizio ignorava che in pedana ho divorato il fegato a tanti arbitri”, ha raccontato in un’intervista a Il Corriere della sera. Sul posto è intervenuta la Polizia e l’uomo è stato arrestato.

Il tentativo di furto è avvenuto lunedì 18 dicembre, verso sera, in Piazza De Agostini, in zona Solari, “proprio di fronte a casa mia, stavo rientrando dopo aver fatto due passi quando ho subito un tentativo di rapina al quale ho reagito in modo inaspettato per il rapinatore”, ha raccontato Fini. “Mi sono accorto che mi stava puntando una pistola. In quel momento mi ha intimato: ‘Dammi i soldi o l’orologio’. Gli ho dato un cazzotto in faccia, poi un colpo sulla mano che ha fatto schizzare via la rivoltella e infine uno spintone: è finito incastrato tra alcuni motorini. Sono arrivati due ragazzi e hanno immobilizzato l’uomo in attesa della polizia. Era un algerino, nel suo Paese era ricercato per omicidio: non una cosuccia”, ha raccontato ancora Don Attilio, come veniva chiamato in passato in ambito sportivo.

“Come nella sciabola, devi bruciare il rivale sullo scatto. Il mio passato mi ha aiutato: in pedana servono decisione e riflessi“, ha raccontato ancora Fini, che sostiene di non aver avuto paura. “È scattato tutto all’improvviso, ho capito che non c’era da rimanere con le mani in mano. Ora, a mente fredda, dico invece che ho corso un bel rischio. Però la reazione nella mia testa è stata chiara: i soldi non te li do. E nemmeno l’orologio, che porto a destra sotto il maglione. Se mi avesse aggredito per strapparmelo, non l’avrebbe trovato subito”.