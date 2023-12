Momenti di tensione a Piacenza davanti al cinema teatro President prima della presentazione del libro “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci. Una trentina di contestatori ha urlato slogan contro l’ufficiale dell’esercito e si è verificato un contatto con un gruppo di sostenitori nel corso del quale una persona che protestava è stata colpita al volto con una cinghiata. Lo riporta il quotidiano Libertà.

Una parte dei contestatori erano stati in parte mobilitati dall’appello del collettivo Controtendenza, che aveva organizzato un sit in davanti al cinema teatro. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, durante gli scontri tra sostenitori e contestatori del libro una persona è stata colpita al volto con una cinghiata. Una nota del collettivo Controtendenza parla “di un’azione a sangue freddo con cinture e catene”. Il ferito è stato trasportato all’ospedale. Sul fatto sono in corso le indagini della Digos per identificare gli autori dell’aggressione. La presentazione è poi regolarmente avvenuta in una sala gremita da oltre 400 persone.