La fiaccolata in ricordo di Vanessa Ballan organizzata nella serata di giovedì 21 dicembre a Spineda, frazione di Riese Pio X (Treviso) in cui viveva la ragazza uccisa martedì 19 dicembre. La manifestazione si è conclusa proprio davanti alla sua casa. Domani la veglia in Duomo a Castelfranco Veneto.