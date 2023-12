“Ma perché non ve lo siete votati voi quando eravate in maggioranza?“. Con queste parole la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, ha scatenato la reazione dei colleghi delle opposizioni durante la discussione sul Mes. Lucaselli ha accusato il centrosinistra (e Iv e Azione) di non aver votato il Meccanismo europeo di stabilità nella scorsa legislatura, quando i pesi tra i partiti erano diversi rispetto a quelli attuali. Costretto a intervenire il presidente di turno, Giorgio Mulè, per sedare gli animi. Alla fine la Camera (la maggioranza) ha rinviato la decisione sulla ratifica del Mes.