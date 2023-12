Giorgia Meloni è ancora ammalata. La presidente del Consiglio, che già aveva annullato tutti gli impegni tra lunedì e martedì, continua a soffrire secondo Palazzo Chigi di un persistente stato influenzale. Saltano quindi sia lo scambio di auguri al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società civile, sia la tradizionale conferenza stampa di fine anno in programma domani, giovedì, che è stata riprogrammata per giovedì 28 dicembre.

A causa di un “persistente stato influenzale”, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, Meloni ha annullato tutti gli impegni istituzionali in programma questa settimana. La premier già ieri aveva rinunciato a partecipare alla Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, a seguire, alla riunione del Consiglio dei Ministri, che si sono tenuti in sua assenza. Alle 18 invece era previsto il suo intervento alla Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori in corso alla Farnesina. Alla fine ha mandato solo un messaggio.

Meloni lunedì invece aveva saltato l’intervista di Nicola Porro, attesa in onda quella sera su Rete Quattro. “Rispetto a quanto precedentemente comunicato – si leggeva in una nota Mediaset – il premier Giorgia Meloni non sarà ospite questa sera della trasmissione Quarta Repubblica“. L’indisposizione di Meloni quindi è cominciata subito dopo la fine di Atreju, la convention di Fratelli d’Italia terminata domenica scorsa proprio con un lungo discorso della premier. Ad oggi, la sua ultima uscita ufficiale.