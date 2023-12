Un McDonald’s di Cinisello, in provincia di Milano, è stato evacuato a causa dell’utilizzo di uno spray al peperoncino. Si tratta della sede di via Valtellina, da cui sono state fatte evacuare 22 persone, attualmente sotto osservazione del personale sanitario del 118. Tra gli evacuati ci sono anche due dipendenti del fastfood. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale Aps di Sesto San Giovanni e il nucleo Nbcr, Nucleare- biologico-chimico-radiologico, impegnato nei rilievi di rito. Non è ancora chiaro chi abbia spruzzato nell’aria la sostanza urticante e a quale scopo.