“Se facciamo un grande giurì su tutte le cazzate che ha raccontato Conte finiamo tra 14 anni. Cerchiamo di andare in Aula e approvare questa roba. È veramente una cosa sconcia. Voi pensate che un europeo lo comprenda? Cosa facciamo il gran giurì sui russi venuti in Italia? Il gran giurì su quello che Conte ha detto di Trump? Il gran giurì su Salvini che difende Elon Musk che si fa le canne? Andiamo in Parlamento e approviamo“. Lo ha detto Carlo Calenda a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa Il rancore e la speranza. “Io credo sia una giornata di ordinaria follia. Sul mes stiamo assistendo a una roba che definisco Sandra e Raimondo. Una discussione su chi è stato ad appoggiarlo di meno o di più quando tutta l’Europa aspetta che lo portiamo in Parlamento. Invece di fare Sandra e Raimondo potremmo portarlo in Parlamento e vedere chi lo vota e chiudere questa vicenda che sta coprendo di ridicolo l’Italia”, ha concluso