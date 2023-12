Dopo la richiesta di giudizio immediato da parte della procura, due settimane fa, Matteo Di Pietro chiede di patteggiare una condanna a 4 anni. Il 20enne, legato al collettivo youtuber dei Theborderline,il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini, preso a noleggio, che travolse una Smart a Casal Palocco uccidendo un bimbo di cinque anni che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina rimaste ferite. La Procura, in base a quanto si apprende, ha dato parere favorevole e ora il gip dovrà fissare una udienza. L’imputato è accusato di omicidio stradale e lesione.

Lo scorso 22 giugno il giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari per Di Pietro, sottolineando tra l’altro che il giovane stesse andando a oltre 120 chilometri orari e che le telecamere utilizzate per i video siano sparite. Sulla sparizione delle riprese è stata tra l’altro aperta un’altra indagine: a bordo del Lamborghini, infatti, erano presenti fra Gaia Nota, Ramon Vito Lo Iacono e Simone Dutti. Amici del ventenne e alcuni a loro volta youtuber.

Di Pietro, scriveva il giudice, aveva noleggiato il Suv Lamborghini con “l’unico ed evidente fine di impressionare e catturare l’attenzione di giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità, a scapito della sicurezza e della responsabilità e di conseguenza a procedere ad una velocità superiore ai limiti indicati. Tanto più che alcuni dei passeggeri presenti all’interno della Lamborghini avevano più volte invitato a ridurre la velocità che percepivano eccessiva rispetto al limite dei 50 km/h”. Di Matteo era anche risultato positivo ai cannabinoidi.