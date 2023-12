Due fidanzati torinesi, impegnati in due voli distinti, sono rimasti coinvolti in due incidenti aerei quasi contemporanei, ma avvenuti in due posti diversi. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 17 dicembre nel Torinese. La ragazza e il suo pilota hanno riportato ferite gravi. I due velivoli erano decollati quasi insieme con i rispettivi piloti e passeggeri, ma da due aviosuperfici differenti.

I mezzi, due ultraleggeri, sono precipitati a poche decine di chilometri di distanza l’uno dall’altro. Erano circa le 18 quando è scattato l’allarme per il primo incidente: l’aeromobile con la ragazza si è schiantato al suolo nella zona tra l’aviosuperficie di Busano e l’abitato di Favria, colpendo anche un palo della rete elettrica a bordo strada a San Gillio, in Val Casternone. Poco dopo l’altro piccolo aereo è atterrato bruscamente nei campi di una frazione di Favria tra le borgate Sant’Antonio e Chiarabaglia. In questo caso il pilota è riuscito a portare il velivolo in un campo agricolo attutendo le conseguenze dell’incidente.

Come ricostruito da Today e riportato da Fanpage, i due fidanzati sono un 30enne residente a Torino, che ha riportato solo ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Ciriè perché era sull’aereo atterrato nei campi, e una giovane di 22 anni che invece ha riportato ferite più serie. Sia la ragazza sia il pilota sono stati ricoverati all’ospedale Cto di Torino. Quest’ultimo è attualmente ricoverato con prognosi riservata. La contemporaneità dei due incidenti probabilmente è dovuta al peggioramento improvviso delle condizioni meteo.