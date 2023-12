“Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali. Cara Giorgia, non continuate a insultare gli italiani”. Dopo che la presidente del Consiglio ha aperto il suo comizio dal palco di Atreju attaccando la segretaria dem per aver deciso di non partecipare, è stata la stessa Elly Schlein a distanza a replicare. “Una volta si diceva ‘panem et circenses’, voi alle famiglie il pane lo state togliendo”.

E ancora: “Date solo uno spettacolino di terz’ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù”, ha detto in riferimento alle dichiarazioni del leader dell’estrema destra spagnola Vox, presente alla manifestazione di Fdi. “La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in Parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione. Ma i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show”.

L’attacco era partito poco prima dalla presidente del Consiglio. “Cara Elly“, aveva detto Meloni dal palco, “puoi anche decidere di non partecipare ma non c’è bisogno di insultare tutti coloro che hanno deciso di partecipare, solo perché hanno dimostrato di avere coraggio che a voi evidentemtne difetta”. A far innervosire Meloni, in particolare, è stata la frase di Schlein su “altri palchi” dove, ha detto, “vedo persone che vanno solo per accreditarsi con chi comanda e per obbedire agli ordini di chi comanda”. E Meloni ha replicato: “Allora, potrei fare l’elenco delle persone di sinistra che hanno sfilato su questo palco in 25 anni di questa manifestazione, per dimostrare che, diciamo, non ci sono più i sani orgogliosi comunisti di una volta ma non è quello che dirò”.

A controrispondere a Schlein è stato poi il responsabile dell’organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli. “Mi dispiace che Elly Schlein abbia preso così male il confronto, non andato bene a quanto pare, della sua contromanifestazione rispetto ad Atreju”, ha detto. “Poteva prenderla anche con più stile, comunque vicinanza e solidarietà a Elly Schlein. Non so com’è andata la festicciola con Prodi e Letta, sicuramente sarà stata entusiasmante, molto più bella e affascinante molto più frequentata di questa festa”. Secondo Donzelli, “l’impressione è che stiano un pò rosicando per la bella riuscita della festa”.