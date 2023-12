“Serve un miracolo per la pista di bob? I miracoli non li fanno gli uomini o le donne, noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione, sarà una soluzione italiana“. Così il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, a margine di ‘Impegno, coraggio, sacrificio: l’eccellenza italiana nello sport’, dibattito che si svolge ad Atreju. “Capisco che ci sia una concentrazione sulla pista di bob, skeleton e slittino, – ha aggiunto Abodi – ma ci sono tante altre cose fondamentali delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi che stanno andando molto bene e mi piacerebbe che se ne parlasse. Stiamo raccogliendo le risorse finanziarie, la promozione sta salendo anche nelle scuole. Sono convinto che la pista sarà in Italia, le soluzioni le sta studiando la Simico. È evidente che c’è l’attesa di una soluzione che ci sarà entro gennaio“. Sui progetti italiani, tuttavia, non si sa ancora nulla: al momento le candidature sono arrivate solo dall’estero. Anche il termine di gennaio, va detto, non è stato fissato dal ministro dello Sport ma dal Cio.