“Ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco, che secondo me è il più grande e indiscutibile leader della sinistra“, e “parlo della sinistra europea e mondiale, non dico che devono scegliere il Papa come leader del Partito democratico”. Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama ad Atreju, ricordando l’incontro col pontefice che ha definito “un uomo santo e molto saggio”. “Ho grande rispetto per Giorgia” Meloni che “è andata contro tutti i pronostici e sta cercando di convincere l’Europa che bisogna lavorare tutti insieme” ha aggiunto Rama.