“Il governo regionale della Sicilia ha sempre condiviso la strategicità di questa grande opera, essenziale per lo sviluppo del Mezzogiorno, ma credo di tutta l’Italia. Tanto da aver indirizzato ad ottobre al ministro Salvini una nota con la quale lo si informava che la giunta all’unanimità aveva deliberato di essere pronta a collaborare con un miliardo di fondi sociali di coesione. Quei fondi sono stati prelevati d’autorità dal governo per un importo addirittura maggiore, pari a 300 milioni. Il tema è delicato perché costituisce un precedente. Occorre sempre una concertazione tra i vari livelli dello Stato, lo prevede l’articolo 120 della Costituzione. Mi auguro che questo fatto non abbia ulteriori ripetizioni perché si aprirebbe un conflitto che nessuno vuole”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, ospite a Sky TG24, rispondendo al ministro Salvini sul tema del ponte sullo Stretto.