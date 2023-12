“Sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione” per arrivare a Caivano. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia, arrivando ad Atreju, ai cronisti che le chiedevano della fermata straordinaria del treno Frecciarossa a Ciampino per fare scendere il marito, il ministro Francesco Lollobrigida. “Io sono una persona che se deve fare una critica la fa, anche al ministro Lollobrigida. E le assicuro – ha aggiunto – che sono stata fiera di quello che ha fatto, si è voluto per forza montare un caso, quando Francesco stava scendendo per andare in un posto che aspetta un segnale dalle istituzioni. È stato un bel segnale non lasciare quelle persone ad aspettare invano qualcuno che non si sarebbe presentato per l’ennesima volta. Gli ho fatto i complimenti, poi vabbè se in Italia ci mettiamo a parlare di queste stupidaggini con tutti i problemi che ci sono, l’ho trovato ridicolo”.