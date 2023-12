Nel Cpr di via Corelli a Milano “le pratiche illecite vengono accettate e in qualche modo promosse” perché “considerate normali”, con “pesantissime ripercussioni sulla vita degli ospiti, ridotti in condizioni che non pare esagerato definire disumane“. Lo scrivono i pm di Milano Paolo Storari e Giovanna Cavalleri e l’aggiunta Tiziana Siciliano nel decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso nei confronti della Martinina srl, la società vincitrice della gara da oltre quattro milioni di euro per la gestione del centro per il rimpatrio dei migranti irregolari. Il provvedimento, emesso nell’ambito di un’inchiesta per frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta aperta dopo le denunce dell’ex senatore Gregorio De Falco e dell’associazione Naga, andrà vagliato entro dieci giorni da un gip, che, se deciderà di convalidarlo, dovrà nominare un amministratore giudiziario. Venerdì, invece, davanti al gip Livio Cristofano si terrà l’udienza sulla richiesta di interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione emessa dai pm dopo l’ispezione condotta nel Cpr lo scorso 1° dicembre, che ha dato – si legge nel provvedimento – “inequivoca conferma circa le gravi inadempienze contrattuali nella gestione” e “dunque, circa le gravissime carenze nei servizi garantiti ai trattenuti”. Anche se l’interdizione venisse concessa, però, sarebbe di fatto inutile, perché il 13 novembre la Prefettura aveva “rinnovato il contratto con Martinina srl per la gestione del Cpr di via Corelli per un intero anno, fino alla data del 31/12/2024”.

Secondo i pubblici ministeri, la gestione del centro da parte della società “è connotata da una sfera di segretezza e opacità“, con una “normalizzazione della devianza” generata da una “costante e sistematica violazione delle regole“. L’ambiente della struttura, scrivono, è “sostanzialmente inaccessibile e chiuso all’esterno”, pertanto “l’unico modo per avere (almeno in questa fase iniziale) uno sguardo davvero realistico sullo stesso, è stato quello di guardarvi dall’interno attraverso le “testimonianze visive” cui è stato possibile avere accesso, in quanto prodotte da chi quella realtà la vive”. Agli atti dell’indagine, infatti, oltre ai resoconti di attivisti, dipendenti della struttura e migranti, ci sono filmati di tentati suicidi, uomini ammalati lasciati a terra in preda ad attacchi epilettici, cibo scaduto e con i vermi all’interno, mancanza di acqua corrente. “L’hai sentita la puzza o no!? (…) ma questo mangiare, tu lo mangi? (…) se lo dai ad un cane lo butta via! (…) Siamo animali!”, dice un ospite del centro in uno dei video depositati, raccolti dall’associazione Naga. “Uno ha vomitato! Appena che ha mangiato vedi cos’ha vomitato!?”. E ancora: “Neanche i cani vivono così!“. Immagini “che forniscono un quadro davvero inquietante delle conseguenze sulla salute (sia fisica che psichica) e sulle condizioni di vita degli ospiti della truffa perpetrata dalla Martinina srl”, si legge nel decreto.

L’infettivologo Nicola Cocco, consulente della Procura, ha spiegato che dall’esame delle cartelle cliniche dei trattenuti è emerso “un uso costante e indiscriminato di psicofarmaci, anche senza necessità terapeutiche. Se volete dei numeri posso dire che io, lavorando presso l’istituto Beccaria (il carcere minorile di Milano, ndr) e gli istituti penitenziari di Opera, San Vittore e Bollate, ho constatato che circa il 40% dei detenuti prende psicofarmaci; all’interno del Cpr di via Corelli questa percentuale arrivava al 70%“, ha detto ai pubblici ministeri in una deposizione riportata nel provvedimento. “Sinteticamente posso dire che era un vero e proprio lager, neanche i cani sono trattati così nei canili”, è invece l’esordio della testimonianza di un’ex operatrice. Che in merito al cibo ha raccontato un episodio: “A me sembrava pasta con il gorgonzola, in quanto aveva un odore rancido, poi mi sono accorta invece che era pasta con le zucchine andata a male. Ho cercato di evitare che venisse mangiata dai trattenuti, ma non sono arrivata in tempo, quaranta persone hanno avuto un’intossicazione alimentare. Quasi tutti i giorni il cibo era scaduto o avariato”. L’ex dipendente ha parlato di “una vera e propria disumanizzazione nel centro: si entra come persona, poi viene assegnato un tesserino di riconoscimento con un numero, e a quel punto si diventa numeri e si esce da zombie, imbottiti di psicofarmaci”. I migranti, ha riferito, stavano in “posti pieni di piccioni, nutriti dagli stessi trattenuti e, com’è noto, i piccioni portano malattie. Vi era spazzatura ovunque, le stanze erano lorde, piene di mozziconi, le lenzuola erano sporche, fatte di tessuto non tessuto e non venivano ovviamente cambiate tutti i giorni”.