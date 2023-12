A più due mesi dal conflitto, gli sfollati interni nella Striscia di Gaza sono l’85% del totale. 6 edifici su 10 sono stati distrutti o danneggiati, e 25 ospedali non sono più funzionanti. I dati del disastro umanitario sono stati riassunti in una infografica da Oxfam, tra le firmatarie di un appello alla comunità internazionale per un cessate il fuoco definitivo. “Il conflitto sta portando con sé distruzione e sofferenze indicibili per la popolazione. È necessario agire immediatamente per proteggere i civili e scongiurare la perdita di altre vite: nessuna risposta umanitaria significativa potrà esserci senza un immediato cessate il fuoco. Chiediamo alla comunità internazionale e all’Italia di lavorare per un futuro di pace”

LA PETIZIONE – Nessuna risposta umanitaria significativa potrà esserci senza un immediato cessate il fuoco. Per questo Oxfam ha lanciato un appello urgente al governo italiano e ai leader europei a cui si può aderire a questo link