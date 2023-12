La senatrice M5s Maria Lucia “Lorefice rivendica la grandezza dei dati a doppia cifra sul Pil durante i governi Conte ma omette un particolare: quello che è accaduto mentre si usciva dalla pandemia, in economia si definisce il ‘rimbalzo del gatto morto’: se si getta un gatto dalla finestra e il gatto muore, rimbalza. Il Pil nell’anno precedente era sprofondato più di quanto fossero sprofondati i Pil del resto d’Europa, un dato di cui, fossi un esponente del M5s, non mi vanterei”. È la metafora che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto per descrivere l’aumento del Pil del governo guidato da Giuseppe Conte in sede di replica al Senato alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.