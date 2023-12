Il presidente americano Joe Biden, durante un ricevimento alla Casa Bianca per la festa ebraica di Hanukkah, ha detto platealmente di aver avuto “divergenze con alcuni leader israeliani” e ha raccontato un aneddoto relativo alla sua relazione con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Raccontando che Netanyahu ha, sulla sua scrivania, una loro vecchia foto insieme di quando Biden era ancora senatore, il presidente Usa ha rivelato: “Ci ho scritto sopra ‘Bibi, ti voglio bene ma non sono d’accordo con un accidenti di ciò che hai da dire‘. E oggi è più o meno la stessa cosa”. Tra gli applausi sparsi tra il pubblico, in gran parte ebraico, Biden ha ribadito il suo sostegno a Israele, evidenziando che però il Paese si trova in una “posizione difficile”.