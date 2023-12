Caos sulla linea Milano-Mortara di Trenord: una capotreno, una donna di 33 anni, è stata aggredita nella mattina di martedì 12 dicembre all’altezza della stazione di Abbiategrasso dove il treno 10022 partito da Alessandria alle 6.08 e diretto a Milano Porta Genova si è dovuto fermare a causa del sovraffollamento. “La circolazione dei treni – ha informato in una nota Trenord – ha subito rallentamenti dalle 07.15 alle 9.00 circa, per la forte affluenza dei viaggiatori a bordo del treno 10022 partito da Alessandria alle 6.08 e diretto a Milano Porta Genova. Il treno, arrivato alla stazione di Abbiategrasso, non ha potuto proseguire il viaggio, non potendo chiudere le porte per l’eccessivo numero di persone presenti in stazione anche a causa del ritardo accumulato da un treno precedente”. In quel frangente è avvenuta l’aggressione, e “a causa di quanto accaduto si sono registrati ritardi fino a 100 minuti su tutta la linea. Trenord si scusa con i viaggiatori rimasti coinvolti”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e anche una troupe di ‘Striscia la Notizia’ con Capitan Ventosa. L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha espresso solidarietà a nome di Regione Lombardia alla capotreno. “La violenza – ha detto l’assessore – va sempre condannata, senza se e senza ma. Mi auguro che le Forze dell’ordine possano fare immediatamente luce su quanto accaduto e individuare i responsabili di un gesto tanto grave quanto vile”. Solidarietà alla capotreno è giunta anche da Alessio Bertucci del Pd, capogruppo di opposizione a Vigevano.

Video Welcome to favelas