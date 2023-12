Scontro frontale tra due treni, un Frecciarossa e un regionale, lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza, in provincia di Ravenna. Secondo le prime informazioni l’incidente ha causato 17 feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Ravenna e da Forlì, che hanno soccorso alcuni passeggeri contusi. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica. A seguito dello scontro è stata anche sospesa la circolazione ferroviaria tra Castelbolognese e Forlì.