Un sondaggio pubblicato dal Wall Street Journal segna per la prima volta il sorpasso di Donald Trump su Joe Biden. I consensi per il presidente in carica sono infatti al minimo da quando è iniziato il suo mandato, e in caso di una corsa a due nelle elezioni del 2024, Trump risulta in vantaggio di 4 punti percentuali (47% rispetto al 43% di Biden). Qualora dovessero esserci anche altri candidati indipendenti, la forbice si allargherebbe al 6%.

Il sondaggio rivela che l’insoddisfazione nei confronti di Biden è generale, anche se appare perlopiù tra gruppi di tendenza democratica che quindi potrebbero ancora sostenere il presidente il giorno delle elezioni, in mancanza di alternative. Solo il 37% approva l’attività di Biden come presidente, il livello più basso nei sondaggi del Journal durante la sua presidenza, mentre il 61% vede la sua immagine complessiva in una luce sfavorevole, una percentuale record. Meno del 30% degli intervistati ha un parere positivo sulla “Bidenomics“, la politica economica promossa in questi anni dal Presidente. Inoltre, solo il 23% degli elettori ritiene che le politiche di Biden abbiano migliorato le loro vite, e il 53% sostiene di esserne stato danneggiato. Al contrario, circa la metà degli elettori afferma che le politiche di Trump quando era presidente li hanno aiutati personalmente, ed è il 37% ad affermare invece di esserne stato danneggiato.

Nella percezione degli elettori sull’attuale presidente in carica, di certo non aiuteranno le nuove accuse al figlio che ora rischia 17 anni di galera per nove diversi capi d’accusa. Lo stesso Joe Biden peraltro, dalla prossima settimana potrebbe essere messo formalmente sotto impeachment dalla Camera. “Stanno cercando di distruggere una presidenza, nel modo più illegittimo” ha affermato Hunter Biden, accusato tra le altre cose di evasione fiscale per un 1,4 milioni di dollari.