“Non è una striscia, è Gaza” , una lunga giornata di dibattiti e confronti per parlare di pace in diretta dall’Auditorium dello Spin Time di Roma. Sul palco si alternano decine di relatori in cinque diversi panel. Tra gli altri c’era anche Moni Ovadia che nel suo intervento ha invitato a tornare a un pensiero “eretico e radicale”, contro i “distinguo da salotto” che giustificano l’azione militare di Israele. Ovadia è diro con Netanyahu e con il sionismo imperialista: “Dovranno essere tutti processati”, conclude.