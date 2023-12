Il ministro Giuseppe Valditara, audito in commissione femminicidi alla Camera, nei mercoledì 7 dicembre ha risposto alle domande sul progetto sull’educazione alle relazioni nelle scuole. Rispondendo a una domanda posta dal deputato Filippo Sensi sul consulente Alessandro Amadori, accusato di sessismo per via di posizioni espresse in alcune pubblicazioni, il ministro ha invitato a non polemizzare e ha annunciato che il progetto verrà affidato a tre donne, sotto la guida di Paola Concia.