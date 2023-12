Quasi al confine con la Valtellina, nel Cantone dei Grigioni in Svizzera, una valanga ha travolto tre escursionisti, causando la morte di uno di loro, uno scialpinista. La massa di neve si è staccata nella tarda mattinata di giovedì 7 dicembre, dal versante nord del Piz Grevasalvas, mentre due italiani, entrambi 42enni, e un terzo alpinista, stavano scendendo verso Bivio. Il terzo componente della spedizione alpinistica, di 32 anni, non ha riportato ferite, ed è stato trovato dai soccorritori, intervenuti con i cani e un velivolo, mentre cercava di scavare nella neve per salvare gli amici travolti dalla slavina. Uno dei due 42enni è stato trasportato con l’elicottero all’Ospedale elvetico di Coira in gravissime condizioni. Non è stata resa nota, dalle autorità di Polizia Cantonale, l’identità della vittima e neppure la località di residenza.