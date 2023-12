Malesseri inspiegabili, improvvisi, che hanno colpito medici e infermieri, perfino elicotteristi. Dolori, svenimenti, torpori e vomito: sette casi in due mesi che ora hanno una spiegazione, forse. C’è un indagato per i malori che hanno colpito diversi dipendenti della centrale operativa del 118 Emilia Est. La persona finita sotto inchiesta è un operatore, accusato di lesioni colpose.

Secondo gli accertamenti della procura di Bologna, ha somministrato uno psicofarmaco, la clotiapina, a sette sui colleghi tra la fine di agosto e quella ottobre. L’indagine è partita dopo un esposto della Ausl, preoccupata per i malesseri dopo aver escluso problemi legati alle condutture dell’acqua e all’impianto di areazione.

La svolta nell’inchiesta arriva dopo mesi di preoccupazione crescente nella centrale del 118, anche perché alcuni malori hanno colpito operatori dell’elisoccorso, perfino durante la fase di volo, quindi in un momento delicatissimo dell’intervento per soccorrere i pazienti. In alcuni casi, il personale medico e infermieristico colpito ha accusato anche difficoltà ad articolare le frasi, cadendo in uno stato quasi comatoso.