La Milano-Chiasso? In realtà di ferma a Como San Giovanni. Ed è scontro sulle colpe. I nuovi treni Caravaggio di Trenord sono infatti troppo alti per transitare nella galleria di Monte Olimpino, dove passa la tratta ferroviaria tra Italia e Svizzera. Così ora che i nuovi convogli sono stati messi in linea, si sono moltiplicati i disagi per i passeggeri.

Centinaia di pendolari, insomma, si ritrovano a dover scendere nello scalo lariano invece di raggiungere Chiasso. In sostanza, ai passeggeri che vogliono raggiungere la Svizzera conviene capitare a bordo di un treno più vecchio. Il Caravaggio, al momento, è il mezzo meno conveniente per raggiungere Chiasso, pur essendo il più nuovo. Ma Trenord ribatte che in realtà i suoi treni non c’entrano nulla. Anzi, l’azienda è vittima.

Il problema sarebbe tutt’altro: “Nessuna beffa e nessuna sorpresa per il nuovo Caravaggio ‘troppo grande’ per passare nella galleria che collega Como a Chiasso. Il modernissimo treno, acquistato da Regione Lombardia per il servizio regionale, è stato concepito innanzitutto per le linee suburbane che collegano le province lombarde all’area metropolitana. La suburbana S11 Como-Milano-Rho è una di queste e richiede convogli ad alta capienza”, sostiene l’azienda.

“Va da sé quindi che non il treno, ma è la galleria di Chiasso ad essere inadeguata alle esigenze dell’alta domanda di mobilità ferroviaria espressa dai territori lombardi”, è l’arzigogolata risposta di Trenord. Regione e Trenord – riporta Il Corriere della Sera – si sono impegnate a trovare una soluzione, che al momento però non è stata individuata. E la situazione si aggraverà quando i vecchi convogli andranno in pensione. Anche perché, avvisa Trenord, “non risulta l’esistenza di piani di adeguamento della stessa galleria da parte dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria”.