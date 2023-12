Fatti spogliare, lasciati in mutande, e poi fatti sedere a terra, circondati da membri dell’esercito israeliano armati. Sono le immagini che stanno circolando, riprese anche dal canale Telegram Eye on Palestine, che mostrano quanto sta avvenendo a Gaza dove decine di palestinesi uomini, che secondo i media israeliani sarebbero possibili miliziani di Hamas auto-consegnati, sono stati catturati. In alcune immagini si vedono alcuni prigionieri bendati e con le mani legate dietro la schiena, mentre in altre un gruppo viene trasportato sul retro di un veicolo militare israeliano.

Secondo l’Ong Euro Med Human Rights Monitor le persone nei video e nelle foto non sarebbero miliziani ma civili prelevati da delle scuole a nord di Gaza.