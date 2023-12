La staffetta 4×50 mista italiana ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, fino al 10 dicembre. La staffetta, composta Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Zazzeri ha preceduto la Gran Bretagna e l’Olanda. Grazie a questo successo gli azzurri non solo confermano il titolo vinto due anni fa a Kazan, ma confermano di non avere rivali in questa disciplina: il quartetto italiano infatti ha fermato il cronometro a 1’30″78, tempo stellare. Gli inglesi sono arrivati a quasi due secondi di distanze.

Le altre medaglie azzurre

Quello della 4×50 mista è finora l’unico oro conquistato dall’Italia nei primi due giorni di gare. Non sono mancate però le soddisfazioni. Mercoledì Simona Quadarella d’argento negli 800 metri stile libero, superata solo dalla naturalizzata francese Anastasija Kirpichnikova. Poco prima Lorenzo Mora si è preso la medaglia di bronzo nei 50 metri dorso, ex aequo con lo svizzero Bollin. Un altro argento è arrivato da Benedetta Pilato nei 100 metri rana.

Nella prima giornata, martedì 5 dicembre, l’Italia ha conquistato altri due argenti con le due staffette 4×50 stile libero maschile e femminile. Il quartetto delle azzurre formato da Di Pietro Cocconcelli, Tarantino e Curtis con il tempo di 1’36″92 è stato preceduto solo dalla Svezia. I maschi – Deplano, Zazzeri, Ceccon e Miressi – si dono dovuti arrendere solamente alla Gran Bretagna.