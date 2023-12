Scontro rovente a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’ex portavoce di Giorgio Almirante, Massimo Magliaro.

Il presidente della Fondazione Almirante incalza il politico dem, criticando ferocemente il Pd e chiedendogli se è vero che non abbia mai lavorato: “Lei è presidente di un partito che non c’è, è solo virtuale. La sua grande responsabilità è quella di aver inventato la Schlein, che prima di lei era solo amica dei centri sociali di Bologna ma nessuno sapeva chi fosse. Lei – continua – è stato anche braccio destro di Renzi e adesso è contro di lui. E si dice pure che lei non ha mai lavorato ma ha come lavoro ha fatto sempre l’assessore”.

Bonaccini risponde: “Sono domande davvero imbarazzanti per chi le fa, non per me che devo rispondere“.

Magliaro sbotta: “Stia tranquillo, mi sbarazzerò di lei. Risponda alla domanda: ha mai lavorato in vita sua?”.

Bonaccini replica: “A 20 anni ho fatto l’assessore nel mio paese e successivamente a Modena perché sono stato eletto col voto dei cittadini. Si chiama democrazia, non so se lei ha nostalgia di qualcos’altro“.

“Intanto, all’epoca si lavorava”, ribatte Magliaro che continua a chiedere a mo’ di mantra che lavoro faccia il governatore.

“Non si agiti, Magliaro. Io lavoro dalle 12 alle 18 ore al giorno, compresi il sabato e la domenica – controbatte Bonaccini – Lei provi a lavorare quanto lavoro io e poi vedrà che andremo pari”.

Magliaro non si rassegna e accusa Bonaccini di glissare anche su Schlein, tacciata ugualmente dal giornalista di destra di non aver mai lavorato.

Il presidente della Regione Emilia Romagna difende la segretaria del Pd, ma a mettere un punto allo scontro è il conduttore Giovanni Floris, che chiede a bruciapelo a Magliaro: “Ma Salvini e Meloni che lavoro fanno?“.

L’ex braccio destro di Almirante resta in silenzio per qualche secondo, poi dice di non aver capito. E infine risponde piccato: “Affari loro, quando li incontri chiediglielo”.