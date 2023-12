Victor Osimhen è stato nominato il miglior giocatore e il Napoli è stato protagonista indiscusso: la squadra campione d’Italia è la regina dell’11esima edizione del Gran Galà del calcio di Milano, organizzato ogni anno dall’Assocalciatori. Gli azzurri sono stati premiati come ‘società dell’anno’ e hanno avuto naturalmente in Luciano Spalletti l’allenatore dell’anno. Premiato poi Kvicha Kvaratskhelia per il miglior gol della stagione, quello contro l’Atalanta dell’11 marzo. Questa la top 11 della stagione 2022/23: Maignan in porta; difesa composta da Di Lorenzo, l’ex Napoli Kim, Bastoni e Theo Hernandez; a centrocampo gli interisti Barella e Chalanoglu con il regista del Napoli Lobotka; infine l’attacco stellare composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Leao.

Tutti grandi giocatori, anche se c’è un escluso di lusso: Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter e dell’Argentina campione del mondo, che è stato anche inserito nella lista dei top 30 per il Pallone d’Oro, non ha trovato posto nella top 11 stagionale, nonostante 21 gol e 6 assist nell’ultima stagione. Certo, la competizione là davanti era agguerrita e per forza di cose qualcuno andava escluso. Tanto, se continuerà di questo passo, Lautaro troverà posto sicuramente nella top 11 dell’annata calcistica in corso: ad oggi è capocannoniere della Serie A con 13 gol in 14 partite. Così come potrà raccogliere il premio anche qualche giocatore della Juventus, che questa volta è rimasta a secco.

Miglior giovane del campionato di Serie B è stato nominato Giovanni Fabbian del Bologna. Miglior arbitro della stagione è Daniele Orsato. Al femminile, il premio di giocatrice dell’anno è andato all’ex interista Tabitha Chawinga; la rete più bella è invece stata quella della romanista Manuela Giugliano. Questa la Top 11 donne: Durante; Boattin, Linari, Minami, Wenninger; Alves Da Silva, Caruso, Greggi, Grosso; Chawinga e Haavi. Nel corso della serata toccanti il ricordo di Sinisa Mihajlovic e Luca Vialli, due grandi campioni scomparsi quest’anno dopo aver lottato contro le rispettive malattie. Premiato nel corso della serata anche Gigi Buffon, leggenda della Juve e della Nazionale, oggi capo delegazione proprio degli Azzurri.