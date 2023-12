In questo momento, complice un infortunio, Rafa Leao si trova più a suo agio sul red carpet che sul terreno di gioco. Giacca lunga con petto in bella vista, pantalone e sopra una gonna svolazzante: al Gran galà del calcio di Milano il portoghese si è fatto notare più di tutti i suoi colleghi per un look da icona di stile. In quanto a estro estetico, è il primo della classe. Anche sulla fascia sinistra in campo non è secondo a nessuno, tanto che è stato inserito nella Top 11 della passata stagione. Un tridente composto dal rossonero e i due napoletani Osimhen e Kvaratskhelia, con Lautaro Martinez grande escluso. Ecco, se il 2022/23 ha visto Leao tra i grandi protagonisti, in questa prima parte di Serie A ha funzionato a singhiozzo: in campionato non segna da oltre due mesi.

Dopo averlo visto luccicare nella serata organizzata da Assocalciatori, i tifosi del Milan sperano ora di vederlo brillare anche a San Siro. E Leao non si tira indietro: “Mi sento bene e non ho dolore. La lesione non è grave, ma non si deve rischiare perché il campionato è lungo stiamo lavorando insieme allo staff medico con l’obiettivo di tornare al 100% per aiutare la squadra che sta facendo bene”. Il portoghese crede ancora allo scudetto: “Sì, il campionato è lungo. La mia squadra sta bene. Ci sono state partite in cui dovevamo fare meglio e dovevamo vincere, adesso però adesso stiamo tornando a vincere in casa nostra. Stiamo buttando fuori la pressione e mi fido della mia squadra perché abbiamo preso giocatori con grande qualità”.