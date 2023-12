Siamo poco dopo il 20′ minuto del primo tempo tra Real Calepina e Crema 1908, gara giocata domenica a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, e valida per il girone B del campionato di Serie D. Un giocatore della squadra ospite, Francesco Pio Russo, è costretto a uscire in barella per un grave infortunio al ginocchio sinistro. È necessario l’intervento dell’ambulanza per il trasporto in ospedale, ma il mezzo dei soccorsi resta impantanato nel terreno alle spalle del campo di gioco. A quel punto la partita viene interrotta e tutti i calciatori si affrettano a uscire dal rettangolo di gioco per spingere l’ambulanza fuori dal fango.

L’intervento dei calciatori di Real Calepina e Crema 1908, fianco a fianco, permette al mezzo di ripartire. Un bel gesto di solidarietà e fair play, tra gli applausi del pubblico. La partita a quel punto può riprendere: vincerà la squadra di casa per 1 a 0. Il fair play prosegue anche dopo il match: “Tutta la Real augura una pronta guarigione a Francesco Pio Russo”, si legge sulla pagina Facebook del club di Grumello del Monte. Che poi ha postato anche il video dell’intervento provvidenziale dei calciatori, scrivendo: “Real e Crema a tutta birra per aiutare l’ambulanza ad uscire dal pantano”.