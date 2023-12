I carabinieri del comando provinciale di Milano, in Provincia di Brescia e in Slovenia e Croazia, coordinati dalla Procura di Milano, stanno dando esecuzione a un’ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal gip Milano nei confronti di sei soggetti, gravemente indiziati dei reati di evasione e procurata evasione in concorso, con l’aggravante del reato transnazionale in relazione alla fuga dagli arresti domiciliari del cittadino russo Artem Uss. Poco prima della diffusione della notizia, il dipartimento di Stato Usa ha annunciato una taglia da 7 milioni di dollari per chi fornirà informazioni che portino all’arresto o alla cattura di Artem Aleksandrovich Uss, tornato a Mosca sfruttando una rete internazionale di contatti. L’esecuzione dei provvedimenti, nel Bresciano, in Slovenia e in Croazia sta avvenendo in collaborazione con Eurojust e le autorità statunitensi. Le persone destinatarie sono Vladimir e Boris Jovancic padre e figlio di origini bosniache, Matej Janezic, sloveno, e Srdjan Lolic e Nebojsa Ilic, serbi.

Secondo quanto ricostruito dalle attività di indagine in cinque avrebbero materialmente favorito l’evasione di Uss attraverso la frontiera slovena, utilizzando quattro autovetture. Sono stati anche ricostruiti i sopralluoghi, effettuati nei mesi precedenti all’evasione, finalizzati alla messa a punto del piano di fuga e del percorso da seguire. È stato possibile, infine, individuare una rete di fiancheggiatori di diverse nazionalità, sui quali sono ancora in corso approfondimenti investigativi.

A questo si è arrivati dopo un’articolata indagine avviata lo scorso 22 marzo dal nucleo investigativo di Milano, dopo l’evasione di Artem Uss, anch’egli destinatario della medesima misura, dagli arresti domiciliari, e con braccialetto elettronico, che stava scontando presso un’abitazione sita nel comune di Basiglio, alle porte di Milano, in attesa del provvedimento di estradizione verso gli Usa. L’uomo, figlio di un potente politico russo vicino al presidente Vladimir Putin, era stato arrestato il 17 ottobre del 2022 all’aeroporto di Milano-Malpensa, in esecuzione del mandato di arresto emesso il 26 settembre dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d’America, per i reati di associazione criminale per frode ai danni dello Stato, associazione criminale per violazione dell’International economic power Act, associazione criminale per la commissione di frode bancaria, associazione in riciclaggio di denaro, puniti con pene fino a 30 anni di reclusione.

Un mese dopo l’arresto, un collegio di tre giudici del tribunale di Milano aveva approvato la sua richiesta di essere trasferito ai domiciliari. A quel punto l’ambasciata americana a Roma aveva chiesto alle autorità italiane di ripensarci, per i rischi di fuga, ma il ministero della Giustizia aveva risposto che la competenza sui domiciliari era dei giudici. Il 22 marzo, il giorno dopo che il tribunale di Milano ha approvato la richiesta di estradizione di Uss verso gli Stati Uniti, è scomparso. Il braccialetto alla caviglia, che funzionava solo sulla rete wi-fi dell’appartamento, ha allertato le forze dell’ordine che aveva lasciato l’edificio, ma quando sono arrivate era troppo tardi.