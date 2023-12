“Una grande partecipazione per i diritti umani, per la pace, perché cessino le armi. Abbiamo voluto dare un segnale anche al resto del Paese perché chiediamo a tutte le città italiane di mobilitarsi mettendo insieme le varie comunità religiose, tutte le associazioni, il mondo del terzo settore, le sigle laiche e istituzionali, il mondo dei comuni, gli enti locali”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, alla marcia per la pace, accompagnato dal cardinale Matteo Zuppi, Yassine Lafram, presidente della comunità islamica di Bologna e dell’Ucoii, e Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica bolognese.