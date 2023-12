Doppio assalto a portavalori questa mattina: oltre al tentativo di furto sulla A4 al confine tra Lombardia e Piemonte, anche in Sardegna un mezzo portavalori è stato colpito da alcuni rapinatori. È avvenuto sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra.

I malviventi hanno esploso colpi d’arma da fuoco e incendiato le automobili usate per il colpo prima di darsi alla fuga, ma stando alle prime informazioni non ci sono feriti.

La statale, da cui si è levata una densa colonna di fumo, al momento risulta bloccata. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118.