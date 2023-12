strage di Viareggio , Marco Piagentini perdeva la moglie e due figli tra le fiamme. Sopravvissuto a ustioni sul 90% del corpo insieme al figlio Leonardo, è presidente dell’associazione “Il mondo che vorrei”, che riunisce i sopravvissuti e i parenti delle 32 vittime del deragliamento del treno che trasportava gpl a pochi metri dalle case più vicine alla stazione. “Quattordici anni fa non ci saremmo mai aspettati tempi così abnormi per avere giustizia – ripercorre l’iter giudiziario falcidiato dalle prescrizioni – il processo non si è ancora concluso e la ‘mannaia’ della prescrizione ha stralciato i reati di incendio e lesioni colpose gravi e gravissime e gli omicidi colposi”. Vedi Anche Strage di Viareggio, a Firenze il presidio davanti al palazzo di giustizia di 32 ore per ricordare le 32 vittime: “Vogliamo giustizia dopo più di 14 anni “ Il 29 giugno 2009, nella notte dellaperdeva la moglie e due figli tra le fiamme. Sopravvissuto ainsieme al figlio Leonardo, è presidente dell’associazione “Il mondo che vorrei”, che riunisce i sopravvissuti e i parenti delledel deragliamento del treno che trasportava gpl a pochi metri dalle case più vicine alla stazione. “Quattordici anni fa non ci saremmoper avere giustizia – ripercorre l’iter giudiziario falcidiato dalle prescrizioni – il processo non si è ancora concluso eha stralciato i reati di incendio e lesioni colpose gravi e gravissime e gli omicidi colposi”.

Cassazione e, nell'auspicio dei legali dei familiari, a metà gennaio dovrebbe arrivare la sentenza che metta una parola fine all'iter giudiziario: "A meno che non dovessimo assistere a un ulteriore rinvio alla Consulta, che prolungherebbe ulteriormente i tempi – spiega l'avvocato Gabriele Dalle Luche – anche se ancora ci chiediamo come la Cassazione abbia potuto escludere l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro, è importante arrivare a una sentenza definitiva". Leggi Anche Strage di Viareggio, sconto di pena per Mauro Moretti nell'appello bis: l'ex ad di Fs condannato a cinque anni per disastro ferroviario colposo Il 4 dicembre inizierà la discussione in

“Per quanto riguarda disastri colposi e disastri ambientali non si dovrebbe parlare di prescrizione – argomenta Marco Piagentini, che con la rete che unisce le associazioni di familiari e vittime di stragi sostiene da tempo questa battaglia – altrimenti in futuro ci ritroveremo in una situazione come quella che stiamo vivendo noi, con i principali imputati, condannati in primo grado, che probabilmente non sconteranno neanche un giorno di pena in carcere, nonostante abbiano causato la morte di 32 persone”.