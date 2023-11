Presidio di 32 ore davanti al palazzo di giustizia di Firenze per ricordare le 32 vittime della strage di Viareggio. L’associazione dei familiari delle vittime “Il mondo che vorrei” onlus ha organizzato l’iniziativa, che andrà avanti fino a domani alle 17, non solo per ricordare le vittime ma anche per tornare a parlare di giustizia.

“l processo bis in Cassazione inizierà lunedì prossimo, 4 dicembre, ma noi oggi siamo qui non solo per onorare i nostri morti, un’ora per ciascuna vittima, ma per sollevare ancora una volta l’attenzione sulla strage”, dice Daniela Rombi, madre di Emanuela. “Purtroppo sono già passati 14 anni e mezzo e il tempo è il nostro peggior nemico – aggiunge – Gli avvocati chiedono la prescrizione per l’ultimo reato in piedi, il disastro ferroviario. Loro distinguono se questo mezzo portava cose o persone. Siccome portava gas, sarebbe già prescritto secondo loro. È un evidente tentativo di sfuggire ancora alla giustizia”.